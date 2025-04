Com bons números defensivos, Ismaily se consolida como um dos pilares do Lille

O lateral brasileiro Ismaily vem se destacando como peça fundamental do Lille na reta final da Ligue 1. O defensor, de 35 anos, soma uma sequência de 10 partidas consecutivas pela equipe francesa, seja como titular ou entrando ao longo dos jogos.

Nas últimas cinco rodadas da competição, o Lille conquistou quatro vitórias e sofreu apenas uma derrota. Ismaily foi titular em todos os triunfos e atuou como suplente na única derrota registrada no período. No último domingo (27), os Dogues venceram o Angers fora de casa, alcançando a terceira vitória consecutiva na Ligue 1. Com o resultado, o Lille chegou aos 56 pontos e assumiu a terceira colocação, entrando na zona de classificação direta para a Champions League. Na França, os três primeiros colocados garantem vaga direta, enquanto o quarto disputa os playoffs do torneio europeu.