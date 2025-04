Ceará x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Ceará

Na primeira fase, o Ceará eliminou o Sergipe por 2 a 0. Depois, passou pelo Confiança nos pênaltis, após empate em 2 a 2. Assim, a equipe tenta avançar ainda mais no torneio contra um adversário difícil. Para a partida contra o Palmeiras, o técnico Léo Condé terá o retorno de Fabiano Souza, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Em contrapartida, o Vozão não terá Bruno Tubarão, Bruno Ferreira e Aylon, que estão no departamento médico. Assim, a tendência é que o treinador faça poucas mudanças no time titular para o duelo contra o Verdão. A equipe cearense conta com o mando de campo para tentar abrir vantagem no embate.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras vinha de um excelente retrospecto, com sete vitórias seguidas em todas as competições. Mas no último domingo (27/04), teve essa sequência interrompida pelo Bahia, que venceu por 1 a 0 no Allianz Parque, nos últimos minutos. Contudo, o técnico Abel Ferreira tenta mudar a chave dos seus jogadores para focar em abrir vantagem no confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, o treinador segue sem contar com Bruno Rodrigues, Marcos Rocha e Micael no departamento médico. Além disso, Raphael Veiga, Mayke e Murilo iniciaram sua transição física no gramado, mas devem ser preservados para o próximo duelo no Brasileirão.

CEARÁ X PALMEIRAS

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data-Hora: 30/4/2025 (terça-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Richard Ríos) e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão, Facundo Torres e Paulinho (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Marco Fazekas Ferreira (MG)

