CBF aguarda definição do Real Madrid para selar acordo com Ancelotti

Italiano está cada vez mais próximo de assumir a Seleção Brasileira no lugar de Dorival Júnior; Esposa do treinador indica despedida

CBF e Carlo Ancelotti já estão acertados, e o treinador deve chegar no início de junho para comandar a Seleção Brasileira. A entidade máxima do futebol brasileiro, assim, espera somente uma decisão do Real Madrid para concretizar de vez a contratação do italiano. O presidente do clube espanhol, Florentino Pérez, ainda vai se reunir com o treinador para selar a saída.

A especulação é que o clube espanhol possa anunciar, antes do fim da LaLiga, que Ancelotti não permanecerá na próxima temporada e nem para a disputa do Mundial de Clubes. Esse cenário abriria caminho para que o treinador conduza uma “despedida oficial” nos jogos finais do Real. Esse desfecho pode depender do resultado do clássico entre Real Madrid e Barcelona, especialmente se o Barça vencer o Valladolid e tiver a chance de conquistar o título diante do rival.