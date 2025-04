Botafogo x Capital (DF): onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso estreia nesta edição da Copa do Brasil, torneio que o clube ainda não tem em sua galeria de títulos

O Botafogo, enfim, estreia nesta edição da Copa do Brasil. Por sagrar-se campeão nacional e estar na Libertadores de 2025, torneio pelo qual é o atual campeão, o Glorioso conquistou o direito de entrar somente na terceira fase. Sendo assim, nesta quarta-feira (30), o Mais Tradicional recebe o Capital (DF), às 19h, no Estádio Nilton Santos, pelo encontro de ida desta etapa da competição eliminatória. O time alvinegro busca o primeiro título do torneio.

Como chega o Botafogo?

O Glorioso minimizou a crise ao vencer o Fluminense por 2 a 0, no último sábado (26), pelo Brasileirão. Resultado importante para focar as atenções na Copa do Brasil sem maiores problemas.