Arboleda e Lucas Moura são desfalques contra o Náutico

Tricolor tinha a expectativa pelo retorno do zagueiro e do meia-atacante, mas ambos devem ser preservados na Copa do Brasil

O São Paulo encara o Náutico nesta terça-feira (29/4), às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Luis Zubeldía segue com muitos desfalques e esperava contar com o retorno de dois jogadores importantes: Arboleda e Lucas Moura. Contudo, a volta da dupla deve ser novamente adiada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lucas, em recuperação de um trauma no joelho direito, e Arboleda, com sobrecarga muscular, ainda não têm condições físicas de estarem 100% à disposição. Assim, a comissão técnica de Zubeldía decidiu preservar a dupla por mais alguns jogos.

Havia uma grande expectativa de Lucas Moura voltar nesta terça-feira, contra o Náutico. Ele tem treinado com o elenco do Tricolor no CT da Barra Funda, sem novas restrições físicas, mas ficará fora da partida.

O jogador está fora do time desde que se machucou em 10 de março, na eliminação do Tricolor contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão. A frequência das dores, inclusive, foi o impeditivo para que ele retornasse antes. O São Paulo gostaria que o retorno fosse no Morumbis, onde o gramado é visto como de excelente qualidade.

O São Paulo ainda terá outros desfalques. Afinal, Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Pablo Maia (cirurgia ligamentar no tornozelo direito) e Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo) estão no departamento médico.