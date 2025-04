Tour do troféu do Mundial de Clubes chega ao Brasil; saiba mais

Taça da Copa do Mundo de Clubes da Fifa ficará por sete dias no RJ e, depois, em SP, com os times participantes realizando ativações

Com a aproximação do Mundial de Clubes da Fifa, os torcedores brasileiros terão uma oportunidade especial: ver de perto o troféu que será entregue ao futuro campeão. O tour da taça desembarca no Brasil nesta sexta-feira (2), com o Rio de Janeiro como primeira parada.

No Estado, Fluminense, Flamengo e Botafogo dividirão a responsabilidade de exibir o troféu entre os dias 2 e 8 de maio. A ordem já está definida: o Glorioso será o primeiro a receber a taça, seguido pelo Rubro-Negro, e, por fim, pelo Tricolor das Laranjeiras. Cada clube planeja sua própria ativação, em diálogo direto com a Fifa, como já ocorreu em outras cidades do circuito.