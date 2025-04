Segunda camisa da Seleção Brasileira será vermelha, crava site

Uniforme para a disputa da Copa do Mundo terá a marca Jordan no lugar da Nike e deve ser lançado em março de 2026

A CBF vai quebrar uma tradição na Seleção Brasileira. De acordo com o “Footy Headlines”, site especializado em vazamento de uniformes de futebol, a camisa II do Brasil para Copa do Mundo de 2026 será na cor vermelha com o logotipo da Jordan substituindo o símbolo da Nike.

Ainda de acordo com o site, o segundo uniforme tem lançamento marcado para 206 e estará disponível a partir de março do ano que vem. O tom específico não foi divulgado, mas as primeiras indicações sugerem “uma base vermelha moderna e vibrante”. O uniforme, aliás, já passou pela aprovação do presidente Ednaldo Rodrigues.