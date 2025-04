Santos segue com desfalques e somente Soteldo mantém previsão de retorno

Na derrota para o Bragantino, o Santos acumulou sete ausências, principalmente entre o meio-campo e o ataque. Ficaram fora do jogo na Vila Belmiro: Neymar (lesão na coxa esquerda), Soteldo (lesão na coxa esquerda), Barreal (lesão na coxa esquerda), Zé Rafael (em transição para o gramado), Souza (lesão no tornozelo direito), Gabriel Bontempo (dores no adutor da coxa direita) e Thaciano (dores no tendão de Aquiles).

O Santos vive um momento delicado na temporada. No último domingo (27), perdeu para o Bragantino na Vila Belmiro e permaneceu na zona de rebaixamento do Brasileirão. Para piorar, o departamento médico segue lotado, sem perspectiva de esvaziamento em curto prazo. Assim, o técnico interino Cesar Sampaio enfrenta dificuldades para montar o time ideal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

VEJA: Santos contrata Maurício Copertino para time sub-20

Entre os desfalques, Soteldo, Barreal e Bontempo vinham se destacando e assumiam o papel de líderes no elenco atual. O Santos ainda disputa o Brasileirão e a Copa do Brasil até o fim da temporada. O confronto pela competição de mata-mata, aliás, virou a maior preocupação de Cesar Sampaio. O time enfrenta o CRB na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ao ser questionado sobre possíveis retornos, o treinador adotou um tom realista com a torcida.

Somente Soteldo tem previsão de volta ao Santos em curto prazo

“Segundo a informação que recebi, não teremos o retorno dos jogadores para a Copa do Brasil. Vamos contar com os atletas que atuaram hoje e talvez com alguns do sub-20 que podemos recrutar para defender a camisa do Santos”, afirmou Cesar.

Entre os sete jogadores no departamento médico, apenas Soteldo tem chance de voltar, mas para o duelo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O jogo está marcado para o domingo (4 de maio), na Arena do time gaúcho. Já contra o CRB, a tendência é repetir a escalação utilizada diante do Bragantino.