Saiba o valor da multa para Cruzeiro rescindir com Dudu

O atacante assinou contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027 e tem um dos maiores salários do elenco. Diante do alto valor da rescisão, o Cruzeiro estuda alguma forma de negociar Dudu. No entanto, uma transferência imediata é impossível, já que as janelas do mercado estão fechadas no Brasil e no exterior.

Barrado pelo técnico Leonardo Jardim no Cruzeiro, o atacante Dudu terá futuro definido pelo clube em reuniões esta semana com representantes do jogador . Um entrave para um distrato é o valor da multa rescisória, na ordem de R$ 60 milhões. A informação é da “Itatiaia”.

Dudu não concorda com os métodos de trabalho do técnico Leonardo Jardim. No entanto, ele externou isso dentro do clube e chegou a ter uma reunião com Pedro Lourenço para dialogar sobre o assunto. A situação gerou desconforto geral. Aliás, esse foi um dos motivos que o levaram à geladeira.

O “ge” publicou que o atleta teria dito a seguinte frase no vestiário do Cruzeiro. “Estou no clube para cumprir meu contrato, só quero saber do que tenho a receber”. O jogador, afinal, também não comenta essa frase.

Dudu rescindiu sem custos com o Palmeiras e ficou livre para assinar com o Cruzeiro após um namoro frustrado no meio do ano passado. Na ocasião, houve atrito entre o staff do jogador e Alexandre Mattos, CEO cruzeirense.