Retrô x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Leão do Pici vive período de crise e tenta se recuperar na Copa do Brasil

Vivendo uma turbulência na temporada, o Fortaleza tenta se reabilitar na temporada. O Leão do Pici visita o Retrô-PE, nesta terça-feira (29), às 19h (de Brasília), na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Porém, o time cearense não deve ter vida fácil diante do atual vice-campeão pernambucano.

Como chega o Retrô

Atual campeão da Série D do Brasileirão e vice-campeão pernambucano, o Retrô chega embalado após eliminar o Atlético-GO, nos pênaltis. Recentemente, a equipe pernambucana venceu o Figueirense por 2 a 1 e conquistou a sua primeira vitória na terceira divisão. Portanto, promete dar muito trabalho para o Fortaleza, que não vive boa fase.

Como chega o Fortaleza

Com apenas uma vitória nos últimos 13 jogos, o Fortaleza vive uma das piores crises da era Vojvoda. Assim, o Leão do Pici chega bastante pressionado para o confronto com o Retrô na Copa do Brasil. O treinador terá nomes como Martínez, Marinho e David Luiz à disposição, enquanto Tinga e Diogo Barbosa desfalcam o time.

Retrô x Fortaleza

Copa do Brasil – Jogo de ida da 3ª fase

Data e horário: 29/04/2025, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Retrô: Volpi; Eduardo, Rayan, Mendonça e Salomão; Jonas, Iba Ly, Radsley; Fernandinho, Maycon Douglas e Fialho. Técnico: Milton Mendes

Fortaleza: João Ricardo; Titi, David Luiz e Mancha; Mancuso, Zé Wellison, Pol Fernandez, Calebe e Bruno Pacheco; Breno Lopes (Kervin Andrade) e Deyverson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

