Quem é Hanna Santos, neta de Nilton Santos e pivô da separação de ex-Botafogo

Com passagem pelo clube, a jovem mantém relacionamento com o ex-técnico do Glorioso desde novembro do ano passado / Crédito: Jogada 10

O nome de Hanna Santos ganhou evidência na mídia esportiva após ser vinculada como pivô da separação de Artur Jorge com Maria Marques — que eram casados há 30 anos. Mas o que se sabe sobre o novo amor do técnico português, com quem mantém relação desde novembro de 2024? O ‘Jogada 10’ destrincha mais sobre quem é, seus gostos pessoais e como se conheceram. Embora transcenda o laço familiar, a ligação de Hanna com o Botafogo vem de sangue e antes mesmo do berço, como herança de um dos maiores personagens da história do clube — e do futebol brasileiro. Isso porque a jovem é neta de ninguém mais, ninguém menos que Nilton Santos. O elo com o ídolo incontestável serviu de ponte para um amor que se firmou ao longo dos anos, não à toa, a comunicadora chegou a trabalhar no clube recentemente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Hanna atuava como repórter e comentarista na ‘Botafogo TV’ durante a passagem de Artur Jorge pelo Rio. A jovem participava ativamente das exibições de partida, ida aos treinos ou viagens. E assim, nesse contexto, aconteceu a aproximação do novo casal. Da música aos holofotes Filha de Carlos Eduardo dos Santos, filho de Nilton Santos, a ligação com o futebol acabou impulsionada pela família paterna. Já o lado materno levou-a se aventurar na vida de musicista durante a adolescência — junto à sua mãe, Abigail Batalha Teixeira, e seu padrasto, Toni Rockeiro. O trio ‘Rock in Família’ viveu o auge em 2011, quando se apresentaram na edição do Rock in Rio daquele ano. O amor por animais, especialmente cachorro, e a admiração pelo surfe também ganham notoriedade sobre Hanna. A jovem também é bastante ativa e cuidadosa com a saúde, com práticas habituais de exercícios físicos. Notoriedade de Hanna Santos O nome de Hanna Santos ganhou maior repercussão na mídia na manhã desta segunda-feira (28), após notícias sobre seu namoro com Artur Jorge. De acordo com o ‘Extra’, o novo casal do pedaço se envolveu ainda na temporada passada — meses antes do técnico confirmar sua saída do clube. Informações indicam que o português ainda estava comprometido com Maria Marques, com quem foi casado por 30 anos, quando iniciou o caso com a jovem de 33 anos, em novembro.

Embora a notoriedade recente esteja ligada a essa circunstância, Hanna mantém a discrição sobre sua vida pessoal. Mesmo sob os olhares do público, ela opta por manter uma postura reservada, priorizando sua imagem profissional e seu vínculo afetivo com o Glorioso. O elo com o Botafogo Em 2022, Hanna Santos assumiu a responsabilidade de se tornar produtora executiva de uma cinebiografia sobre Nilton Santos. O projeto recebeu o título provisório de “Enciclopédia do Futebol” — em referência ao apelido conquistado pelo ídolo —, mas o filme não obteve mais atualizações posteriores. Hanna ganhou visibilidade com seu trabalho dedicado à memória do avô em março de 2024, quando chegou à ‘Botafogo TV’ para consolidar sua entrada no cenário público. A contratação, aliás, ocorreu semanas antes da oficialização de Artur Jorge como treinador do clube.