Possível lesão de Borré causa temor ao Inter pela falta de opções no ataque

Ele substituiu Valencia durante a etapa complementar, mas Borré saiu de campo na maca, pois alegou incômodo muscular na coxa direita. Caso haja confirmação da contusão, o Internacional terá à disposição apenas o equatoriano para a posição de centroavante. Outras duas alternativas mais jovens, a princípio, não estão aptas também por lesões. Lucca sofreu com uma contusão muscular durante um treinamento. Já, Ricardo Mathias teve uma entorse no joelho.

O jejum de cinco gols sem marcar dos centroavantes do Inter chegou ao fim no último compromisso da equipe, a vitória por 3 a 1 sobre o Juventude. Até porque Borré marcou o último gol do triunfo do Colorado. Contudo, o colombiano atuou por cerca de 15 minutos, sentiu uma lesão e precisou deixar o gramado ainda no segundo tempo. Assim, o camisa 19 se tornou motivo de preocupação pela escassez de opções no setor ofensivo da equipe.

Ou seja, caso estes dois jogadores sigam sem condições de atuar e o técnico Roger Machado decida poupar Valencia, a solução pode ser improvisar. Tal situação já ocorreu nos últimos minutos contra o Juventude. Wesley, que normalmente joga na ponta esquerda, atuou centralizado pela falta de opções. Com o resultado positivo sobre o Jaconero, o Inter quebrou uma sequência de quatro jogos sem vencer. Aliás, alcançou os nove pontos e subiu para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro.

Inter deve dar continuidade a revezamento no elenco

O compromisso seguinte do Colorado será diante do Maracanã, do Ceará, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio. Inclusive, pela maratona exaustiva de jogos, em um curto intervalo de tempo, a expectativa é de que Roger Machado siga com o rodízio no grupo.

O meio-campista Bruno Henrique e o atacante Valencia já ganharam um descanso no intervalo da partida contra o Juventude. O lateral-direito Aguirre ficou apenas como opção no banco e Fernando, machucado, foi desfalque. Além disso, o mais provável é que o lateral-esquerdo Bernabei e o meio-campista Alan Patrick sejam poupados. Com isso, Ramon e Romero sejam os respectivos substitutos. Há também a chance de Wesley ir para o banco de reservas e Vitinho atuar entre os 11 iniciais em seu lugar.