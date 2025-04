Palmeiras terá nova sequência fora de casa e números animam os torcedores

A maratona de jogos do Palmeiras continua agitada. Após disputar três partidas fora do Allianz Parque, o time voltou para casa, mas perdeu para o Bahia no último domingo (27) e, de quebra, deixou a liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, essa volta para casa será breve, já que a equipe terá novos compromissos longe de São Paulo.

Primeiro, o time comandado por Abel Ferreira vai ao Castelão enfrentar o Ceará, na primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Na sequência, no domingo, encara o Vasco em Brasília, pelo Brasileirão. Por fim, fecha a série de jogos fora de casa diante do Cerro Porteño, pela Conmebol Libertadores, no dia 7 de maio, em Assunção, no Paraguai. Serão três viagens e confrontos considerados difíceis.