Nilton Santos é o estádio da Série A com mais bares e restaurantes no entorno

Ir a uma partida de futebol envolve muito mais do que apenas 90 minutos dentro de um estádio. Às vezes, o melhor está no pré ou no pós-jogo, em restaurantes e bares. É onde torcedores compartilham as expectativas para a partida antes de a bola rolar. Ou alegrias e tristezas, depois que o árbitro apita o fim do jogo. Neste sentido, estudo do “Bolavip Brasil” descobriu que o torcedor do Botafogo é o mais bem servido de todos. Nenhum estádio na Série A do Brasileirão possui mais restaurantes e bares à disposição em um raio de 2 km que o Nilton Santos, casa do atual campeão nacional: 185.

O mesmo não pode ser dito a respeito da Arena MRV. O torcedor do Atlético-MG é o que possui menos opções de restaurantes e bares ao redor do estádio, inaugurado em 2023. São apenas 34 estabelecimentos no bairro Califórnia. O prejuízo em relação aos torcedores arquirrivais, do Cruzeiro, é evidente: são 88 opções nos arredores do Mineirão e uma das melhores opções de bares: são os quarto mais bem avaliados dentro do estudo.