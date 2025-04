Newell’s comunica que ação contra o Vasco por dívida por Sforza deve avançar

O Newell’s Old Boys emitiu um comunicado nas redes sociais afirmando que a ação contra o Vasco na Fifa avançou e que a sentença deve acontecer nos próximos meses. Assim, os argentinos pedem o pagamento de uma dívida de US$ 2,6 milhões (cerca de R$ 15 milhões) relacionada ao meio-campista Juan Sforza.

“O Club Atlético Newell’s Old Boys comunica a sócios e sócias que continua avançando a demanda com a Fifa sobre o descumprimento do pagamento que mantém o Club Vasco da Gama pela transferência do jogador Juan Sebastián Sfroza, realizada no mercado de transferências de janeiro de 2024. A reclamação em curso é por um montante aproximado de 2,6 milhões de dólares. Finalizada a instância para a contestação da demanda por parte do clube brasileiro, a Fifa confirmou que a sentença será pronunciada nos próximos meses”, disse o comunicado.