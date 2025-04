Matheus Cunha será titular do Flamengo, na quinta, pela Copa do Brasil

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Corinthians, o Flamengo volta suas atenções para a estreia pela Copa do Brasil, que acontece na quinta-feira (1), em São Luís (MA), diante do Botafogo-PB, às 20h (de Brasília). Com isso, o técnico Filipe Luís ressaltou, na coletiva de imprensa, que pretende utilizar o reserva Matheus Cunha na partida para fazer Rossi descansar.

“Matheus foi titular do Flamengo. Ele é um cara muito confiável. Confio nele, e ele vai jogar na quinta-feira. Não tenho dúvida que, se precisar, sei que posso contar com ele de olhos fechados. Hoje o Rossi é titular, desempenhando um grande trabalho. O principal trabalho é debaixo das traves, com as mãos, e ele está fazendo bem e com os pés nos dá muito. Goleiros têm essa briga saudável entre eles e hoje estou optando pelo Rossi, mas sei que posso contar com Matheus”, disse.