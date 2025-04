Luiz Araújo celebra ‘momento especial’ e busca titularidade no Flamengo

Além do atacante Bruno Henrique, Luiz Araújo também atingiu uma marca importante pelo Flamengo, no último domingo, na goleada sobre o Corinthians, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, que atingiu a marca de 100 jogos com a camisa rubro-negra, celebrou o momento especial e também exaltou a festa da torcida.

“Estou muito feliz de atingir essa marca com a camisa do Flamengo. É um momento especial na minha carreira como jogador, ainda mais vestindo o manto sagrado e diante da Nação. Fizeram uma linda festa, nós só fizemos nossa parte dentro de campo. Fizemos um grande jogo, estávamos precisando voltar a vencer após o empate. Estou muito feliz de atingir essa marca. Espero que venham mais jogos, gols e assistências com essa camisa. Quero continuar trabalhando e fazer história”, afirmou o atacante.