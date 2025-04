Justiça nega pedido de Neymar para censurar podcast

A Justiça de Santos negou os pedidos da família de Neymar sobre a censura do podcast produzido pela “UOL”, que investiga a trajetória da carreira do jogador e do seu pai, Neymar da Silva Santos. Eles pediram para a publicação ser vetada e que tivessem 30 dias para avaliar o material. Contudo, a ação foi negada.

O podcast revela como Neymar pai construiu um império bilionário em torno do talento e da imagem do filho, fazendo dele não apenas um jogador de renome mundial, mas uma megacelebridade. A ação foi ajuizada no dia 20 de abril, durante o plantão de Páscoa, no entanto, foi negada no dia seguinte.