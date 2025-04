Jornal espanhol detona Rodrygo e indica saída do Real: ‘Elo mais fraco’

AS, da Espanha, diz que o brasileiro pode deixar o clube com a saída de Carlo Ancelotti e vê o atacante como o mais fraco do quarteto ofensivo / Crédito: Jogada 10

O momento ruim do Real Madrid na temporada pode custar caro não só para o treinador Carlo Ancelotti. A possível saída do treinador ganhou forças após o vice-campeonato da Copa do Rei, mas segundo o Diario As, da Espanha, o brasileiro Rodrygo também pode ser outro com as malas prontas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jornal criticou a atuação e a temporada do brasileiro até aqui e indicou uma transferência do jogador caso o clube troque de treinador. A saída de Carlo Ancelotti, segundo o periódico, pode prejudicar a sequência de Rodrygo no clube merengue. “Se algo foi provado nesta temporada, é que o time não pode ser sustentado apenas pelos quatro da frente. A aparente chegada de um novo treinador deixa (Rodrygo) em desvantagem em relação aos concorrentes por uma vaga no time titular”, destacou o jornal. Além disso, o ‘AS’ também comentou que Rodrygo é o elo mais fraco do quarteto mágico do Real Madrid. Com Mbappé e Bellingham chegando recentemente e sendo uma grande influência de marketing, além de Vini Jr próximo de estender seu contrato, o outro brasileiro se tornou o mais simplório no sistema ofensivo da equipe. “Mbappé e Bellingham são recém-contratados e estão mostrando um desempenho estratosférico dentro e fora de campo (fora dele, devido à influência de marketing e publicidade que ambos têm). E Rodrygo definitivamente se tornou o elo mais fraco do Quarteto Fantástico”, completou o AS.