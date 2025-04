Internacional x Maracanã: onde assistir, escalações e arbitragem

O Internacional enfrentará o Maracanã, do Ceará, nesta terça-feira (29), às 19h, no Beira-Rio, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto representará a estreia do Colorado no torneio, enquanto o adversário nordestino participou das duas etapas anteriores. Gaúchos recuperaram confiança e cearenses vivem invencibilidade.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do SporTV na TV fechada e do Premiere no sistema pay-per-view.