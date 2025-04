Igor Jesus: ‘Agora as coisas vão começar a funcionar’

Camisa 99 do Botafogo afirma que ficou mais à vontade no esquema tático com dois centroavantes / Crédito: Jogada 10

Um dos nomes mais destacados do elenco do Botafogo, o centroavante Igor Jesus acredita que a vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, no último sábado (26), no Estádio Nilton Santos, pode marcar uma reviravolta na temporada do Glorioso. A equipe subiu sete posições na tabela e apareceu em oitavo lugar depois de flertar com o Z4 na última jornada. “Tenho certeza que agora as coisas vão começar a funcionar. Essa vitória nos dá confiança para seguir um campeonato que é muito longo”, iniciou o centroavante.