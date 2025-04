Ídolo alemão pede punição pesada a Rüdiger, e Real Madrid se prepara ‘para o pior’

A excelente partida de futebol entre Barcelona e Real Madrid, pela decisão da Copa do Rei no último sábado (26), dividiu protagonismo com episódios de descontroles emocionais dentro e fora de campo. Nos arredores, prisão após um tumulto entre torcedores. Já nos gramados do Olímpico de La Cartuja, na Espanha, uma cena quente com zagueiro Antonio Rüdiger chamou atenção. A postura do defensor, aliás, repercutiu bem mal entre ídolos do futebol.

Rüdiger perdeu o controle emocional nos minutos finais da derrota por 3 a 2 para o Barcelona, que culminou no vice do Real Madrid. Isso porque o defensor arremessou um objeto na direção do árbitro De Burgos Bengoechea e, evidentemente, acabou expulso de forma imediata. O atleta se desculpou depois, mas se prepara para uma possível punição severa.