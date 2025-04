Gallardo esbanja confiança após vitória do River Plate sobre o Boca Juniors

Treinador riverista prevê diferença no histórico diminuíndo nos próximos encontros / Crédito: Jogada 10

No último domingo (27), o Superclássico do futebol argentino terminou com vitória do River Plate, por 2 a 1, frente ao Boca Juniors. Esse marcador, aliás, fez com que a distância de triunfos riveristas no histórico do clássico ficasse em apenas quatro na comparação com o arquirrival.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com notória ciência do assunto, o técnico Marcelo Gallardo aproveitou o clima de euforia pelo triunfo para fazer uma ousada afirmação: “Vamos seguir diminuíndo essa diferença até superá-los.” Na contabilização que considera o período amador, profissional e diferentes instâncias competitivas, River Plate e Boca Juniors já duelaram 264 vezes ao longo dos tempos. Nesse sentido, apesar dos últimos anos mostrarem uma vantagem razoável do Millonario, o retrospecto ainda é mais positivo pelos lados de La Boca. Enquanto o Boca venceu esse embate por 92 oportunidades, o River tem 88 vitórias (já contando com a do último fim de semana) além de 84 compromissos que terminaram empatados. Mesmo com a superioridade boquense, a distância de apenas quatro vitórias já é uma situação pouco usual na história do Superclássico. Para se ter uma ideia, a última vez que tal situação ocorreu foi em outubro de 1997.