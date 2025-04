Fortaleza abre sua sede para visita de torcedores

Iniciado no começo do mês, o 'Pici 360º' já recebeu mais de mil pessoas, de diferentes idades, em seu centro de treinamento

“O Fortaleza acredita que a relação com sua torcida é fundamental para o sucesso do clube. Por isso, estamos orgulhosos de ter aberto as portas para uma quantidade significativa de torcedores, e ver a alegria no olhar de cada um, de criança ao adulto. Isso nos faz acreditar que estamos no caminho certo, sempre ao lado do nosso torcedor”, ressaltou Marcel Pinheiro, diretor de Comunicação e Marketing do Fortaleza.

O Fortaleza abriu as portas do Pici, sede do clube e local de treinamento da equipe principal, para receber seus torcedores. Afinal, a ação nomeada como ‘Pici 360º’ consiste em apresentar sua evolução estrutural construída nos últimos anos e aproximação com a torcida. Ao todo, já foram mais de mil pessoas presentes, de diversas idades, diferentes locais da capital cearense e também de outros municípios. Assim, periodicamente, o clube anuncia novas turmas para visitação em seus meios de comunicação.

A visita é aberta para sócios e não sócios, onde podem conhecer as instalações do clube. Incluindo a sala de troféus, academia, vestiário, sala de imprensa e mural histórico. Dessa maneira, o tour também leva a presença dos mascotes do Fortaleza, Juba e Stella.

Como visitar o CT do Fortaleza?

Mediante a liberação de horários, sócios torcedores têm acesso livre mediante check-in e não sócios podem adquirir ingressos através do site leaotickets.com.br. O valor da entrada custa R$ 5, sendo ele revertido para ações sociais do Bem Tricolor, extensão social do Fortaleza que ajuda menos favorecidos.

“É uma experiência muito importante, traz o torcedor cada vez mais para perto do clube. Acredito que essa conexão faz com que se crie um clima agradável, tanto para o torcedor quanto para os jogadores, comissão, diretoria e staff do Fortaleza. Esse tipo de relacionamento com o torcedor e com a instituição é muito importante, que continue assim”, disse Thiago Henrique, sócio-torcedor que participou do tour Pici 360º.