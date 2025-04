Fluminense deve ter mudança em todos os setores do time

O Fluminense deverá ter ao menos três trocas no seu time titular para enfrentar a Aparecidense, nesta terça-feira (29), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe, afinal, encerrou sua preparação para o duelo nesta segunda (28), véspera do confronto, que será no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

Segundo informações do “ge”, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, recuperado de lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, deve retornar ao time titular. Ele, relacionado contra o Botafogo, não vai a campo desde o jogo de ida da final do Carioca, contra o Flamengo, dia 12 de março. Renê, assim, volta para o banco.