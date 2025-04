Flamengo vai enfrentar o Barcelona na busca do bicampeonato do Mundial Sub-20

O Flamengo já conhece seu adversário na decisão do Mundial Sub-20. O Rubro-Negro, afinal, vai enfrentar o Barcelona, que goleou o Trabzonspor por 4 a 1 e conquistou a Uefa Youth League. O time carioca agora busca o bicampeonato do torneio.

A sede da final da Copa Intercontinental Sub-20 é de responsabilidade do clube vencedor da Libertadores. Logo, a tendência é que aconteça mais uma vez no Maracanã. A previsão é que aconteça no mês de agosto. Ainda há reuniões entre Flamengo e Conmebol para bater o martelo.