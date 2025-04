Felipão deve ter primeiro ato como coordenador do Grêmio diante do CSA

Ex-comandante histórico deve acompanhar a delegação do Imortal em viagem para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

O histórico treinador Luiz Felipe Scolari provavelmente terá o seu primeiro ato como coordenador técnico do Grêmio no duelo contra o CSA. Afinal, o experiente profissional deve integrar a delegação do Imortal que viajará para Alagoas na tarde desta terça-feira (29). As equipes medem forças no dia seguinte, às 21h30, no estádio Rei Pelé, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O elenco do Tricolor gaúcho permaneceu em Salvador após o empate em 1 a 1 com o Vitória, no último domingo (27), onde ocorrerá dois treinos em preparação para o compromisso pela Copa do Brasil. Em seguida, a delegação viaja para Alagoas. O presidente Alberto Guerra também estará presente, mas haverá uma troca de dirigentes.