Ex-jogador critica Dudu, do Cruzeiro: ‘Mimado e egocêntrico’

“Depois de algumas entrevistas duras da presidente do Palmeiras, Dudu agiu como uma criança birrenta e quis ficar para sair sem dar nenhum lucro ao Palmeiras de propósito. O que acabou acontecendo no final da temporada passada e mostrou toda a sua falta de educação e grosseria quando xingou a Leila nas redes sociais. Depois processado, veio com uma justificativa patética típica de um cara como o Dudu. Bom, as coisas não andaram como ele pensava lá no Cruzeiro, saindo do time, e tentou usar a mesma estratégia de sempre. Tentou colocar a torcida cruzeirense e a imprensa mineira contra o Léo Jardim. Acabou se dando mal porque foi cortado da relação dos jogadores que irão enfrentar o Vasco”, completou.

Dudu pelo Cruzeiro

A chegada do Dudu no Cruzeiro foi uma das maiores contratações do clube para a temporada. O jogador deixou o Palmeiras, onde conquistou vários títulos e retornou para a Raposa, clube em que começou a sua carreira. Assim, o vínculo tem duração até o fim de 2027, mas por conta desta polêmica, o jogador pode deixar a equipe mineira em menos de seis meses.

Nesta temporada, Dudu entrou em campo 17 vezes pelo Cruzeiro, entre Campeonato Mineiro, Sul-Americana e Brasileiro. Recentemente, virou opção no banco de reservas e mostrou seu descontentamento em entrevista coletiva. Ao todo, ele soma dois gols e nenhuma assistência.

“Não me sinto bem (em ser reserva). É ruim quando a gente é titular a vida toda e começa a reservar. Tem que se adaptar a esse estilo. No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. A gente respeita a opinião. Não sei por que optou por me tirar do time. Opção é seguir trabalhando e tentar voltar ao time”, comentou.