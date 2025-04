Esposa de Endrick ostenta bolsa de luxo para acompanhar decisão na Espanha

Mulher do brasileiro postou registro nas redes sociais com camisa do Real Madrid e acessório de grife para assistir à final da Copa do Rei

A esposa de Endrick, Gabriely Miranda, ganhou os holofotes por uma postagem nas redes sociais. Afinal, no registro, a amada do atacante ostentava uma bolsa, que custa por volta de R$ 15 mil, da marca Off-White. A empresa é conhecida no mundo da moda por aliar a sofisticação a um estilo urbano. No registro, a companheira posou com a camisa do Real Madrid e confirmou sua presença na final da Copa do Rei.

Esta foi a primeira decisão que Endrick participou em sua ainda curta passagem pelos Merengues. Na ocasião, os Galácticos perderam o jogo para o Barcelona, mas o brasileiro se destacou na competição. Isso porque ele terminou a campanha como o vice-artilheiro do torneio. Ainda no processo de adaptação ao novo clube e país, ele também se esforça para conseguir a consolidação na equipe. Assim, como se sobressaiu no torneio mata-mata, o atacante demonstrou que teve êxito em aproveitar a maioria das oportunidades que recebeu.