Cruzeiro estipula prazo para definir situação de Dudu

Alexandre Mattos, CEO da SAF do clube, e o staff do atacante querem uma definição o mais rápido possível sobre futuro do jogador / Crédito: Jogada 10

Sem clima para ficar no Cruzeiro, o atacante Dudu deve sair do clube celeste, onde tem contrato até dezembro de 2027. A expectativa é que o clube bata o martelo sobre a situação do jogador até o fim da semana. Neste momento, ele está fora dos planos do técnico Leonardo Jardim e não entra mais em campo. O caso de Dudu está sendo resolvido diretamente por Alexandre Mattos, CEO do Cruzeiro. O dirigente, afinal, tem boa relação com o atacante e com o staff e busca uma solução. No entanto, o atacante já deixou claro nos bastidores que aceita sair caso receba os valores no contrato estabelecido.