Clube português homenageia Ayrton Senna em novo uniforme

O Estoril Praia, de Portugal, lançou nas últimas semanas, o quarto uniforme da equipe para a temporada. O novo manto, portanto, conta com uma homenagem ao piloto brasileiro Ayrton Senna. Aliás, a iniciativa celebra os 40 anos da primeira vitória de Senna na Fórmula 1, conquistada no Circuito do Estoril, no país lusitano.

Inspirações fora do esporte não são novidades para a concepção de camisas de futebol. Aliás, no Brasil, a Volt Sport, empresa brasileira que patrocina onze clubes no futebol nacional, se destaca por este tipo de lançamentos. Ídolos dos clubes, estádios, cidades e até designs sobre a preservação do meio ambiente já estiveram presentes nos uniformes.