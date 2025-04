Ceni despista sobre Seleção e elogia Bahia: ‘Gosto de trabalhar no clube’

O triunfo do Bahia por 1 a 0 em cima do Palmeiras, neste domingo (27/04), chamou a atenção de muitos torcedores que acompanham o Brasileirão. Isso porque a boa postura do Tricolor de Aço no Allianz Parque fizeram com que o nome de Rogério Ceni começasse a ser cogitado para assumir a Seleção Brasileira.