CBF divulga áudios do VAR de Flamengo x Corinthians: ‘Calço imprudente’

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, no final da noite do domingo (27), o áudio da análise do VAR do pênalti marcado a favor do Flamengo contra o Corinthians, no Maracanã. Nesse sentido, em campo, o Rubro-Negro não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada por 4 a 0.

Assim, aos 30 do segundo tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel foi até a cabine do árbitro de vídeo para analisar uma possível infração em Arrascaeta. O uruguaio dominou a bola, driblou Igor Coronado e caiu no gramado.