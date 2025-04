Camisa inédita da Seleção Brasileira terá ‘assinatura’ de Michael Jordan

A novidade histórica da Seleção Brasileira para Copa do Mundo 2026 contará com a assinatura do icônico Michael Jordan. Isso porque o segundo uniforme, na inédita cor vermelha, será fornecida pela ‘Jordan Brand’ — grife ligada ao astro da NBA. Trata-se, também, do primeiro movimento nesta relação entre a seleção e seus patrocinadores esportivos.

Pela primeira vez, o logotipo da Jordan substituirá o tradicional “swoosh” da Nike — ainda que ambas as marcas façam parte do mesmo conglomerado. A ideia também se baseia em renovar a identidade visual da Seleção e ampliar sua conexão com as novas gerações.