Às origens! Torcedores vão à loucura com mudança na transmissão da Globo

A Globo proporcionou uma mudança nas transmissões das partidas de futebol que gerou uma repercussão positiva nas redes sociais: a volta do hino dos clubes durante a narração do gol. A alteração aconteceu no clássico entra Flamengo e Corinthians, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo (27).

De acordo com o UOL, essa tradição foi mantida por 27 anos. No entanto, ela acabou sendo substituída por uma música padrão da emissora em 2020. A goleada por 4 a 0 do Flamengo em cima do Corinthians marcou, portanto, o retorno dos hinos dos clubes. O confronto contou com festa em comemoração aos 60 anos da Globo.