Aravena se torna dúvida no Grêmio para a Copa do Brasil por dores musculares

Aravena passou a ser um motivo de apreensão para o Grêmio na preparação para o compromisso diante do CSA pela Copa do Brasil. Afinal, o chileno tornou-se dúvida no Imortal depois de sentir incômodos musculares na coxa no empate por 1 a 1 com o Vitória pelo Brasileirão, no último domingo (27). Com isso, por conta do episódio, o atacante passará por exames de imagem, em Salvador, para constatar a gravidade do problema.

Aravena sentiu as dores musculares em sua primeira participação em campo, quando entrou na segunda etapa do último jogo. Como o período de recuperação entre o empate com o Vitória e o duelo contra o CSA é curto, de dois dias, a tendência é de que o chileno não esteja apto a entrar em campo. Vale relembrar que o atacante é opção a Cristian Olivera inicialmente pelo lado esquerdo.