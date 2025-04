Anselmo Ramon faz seu primeiro gol pelo Goiás, que vence e sobe na Série B

Atacante define o 1 a 0 do Goiás em cima do Botafogo-SP, fora, que leva o time ao 5ª lugar. Paulistas na zona de rebaixamento

Com o brilho de Anselmo Ramon, o Goiás conseguiu um ótimo resultado nesta segunda-feira, 28/4, no jogo que fechou a 5ª rodada da Série B do Brasileirão. Afinal, mesmo fora de casa, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, venceu o Botafogo por 1 a 0. O veterano Anselmo Ramon, recém-contratado, definiu, marcando seu primeiro gol com a camisa do time goiano. Foi resultado justo para uma equipe ligeiramente melhor e que criou mais oportunidades claras.

Com a vitória, o Goiás dá um salto na tabela, chegando a dez pontos e ocupando a quinta colocação. Mas está com a mesma pontuação de Vila Nova e Coritiba (que estão dentro do G4, a zona de acesso) e apenas um ponto atrás dos líderes Avaí e CRB. Entretanto, o Botafogo, que decepcionou o pequeno público presente no Santa Cruz (apenas 1.655 pessoas), soma apenas dois pontos e está na zona de rebaixamento, em 17º lugar.