Ancelotti terá reunião com Florentino Pérez para definir futuro no Real

Treinador está por um fio no comando do Real Madrid e pode ter futuro selado em conversa com mandatário. CBF monitora

Carlo Ancelotti está por um fio no Real Madrid. Após o vice-campeonato na Copa do Rei para o rival Barcelona, o treinador italiano terá uma reunião com o presidente do clube, Florentino Pérez, para definir seu futuro. O jornal espanhol ‘Marca’ diz que o treinador está “nas cordas” e pode ter seu destino selado esta semana.