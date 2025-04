Ancelotti e CBF chegam a acordo para técnico assumir Seleção

Italiano deixaria o Real Madrid antes do Mundial de Clubes para comandar a Amarelinha na Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

Carlo Ancelotti está cada vez mais perto de comandar a Seleção Brasileira. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a entidade brasileira e o treinador italiano chegaram a um acordo para assumir a Amarelinha até a Copa do Mundo de 2026. A oferta valeria a partir de junho. Assim, o comandante não estaria à frente do Real Madrid no Mundial de Clubes de 2025. Ainda segundo informação do jornalista, a CBF espera que Ancelotti já esteja no comando da Seleção no início de junho. Além disso, esperar julho nunca foi uma opção para Ednaldo Rodrigues, que sofre pressão interna por um acerto com treinador após saída de Dorival júnior.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O treinador de 65 anos, aliás, já informou ao vestiário sobre a intenção de deixar o clube da capital espanhola. A expectativa é que ele saia dos Blancos após o final da LaLiga, no dia 25 de maio, contra a Real Sociedad. Dessa forma, Ancelotti chegaria para comandar o Brasil já para os dois próximos jogos, dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Primeiro, a Seleção visita o Equador. Depois, recebe o Paraguai. A rodada, afinal, marcará a contagem regressiva de um ano para o Mundial. A CBF ainda trata o assunto com cautela, mas a derrota do Real Madrid para o Barcelona na final da Copa do Rei acelerou as tratativas. De acordo com a imprensa internacional, o substituto deve do italiano no Real Madrid deve ser Xabi Alonso, do Bayer Leverkusen.

Ancelotti, antigo sonho do Brasil Vale lembrar que o treinador recusou o convite em 2023, para substituir o então interino Ramon Menezes. Na época, Ancelotti alegou foco no Real Madrid, que estava enfileirando títulos. Aliás, os merengues encerram atual temporada em tom melancólico. O Real Madrid encerra 2024/2025 com o vice da Copa do Rei, eliminado nas quartas de final da Champions League e com chances remotas de título na La Liga. Neste final de semana, inclusive, o emissário da CBF, Diego Fernandes, foi visto neste sábado (26) em Sevilha, em La Cartuja, assistindo à final da Copa do Rei. Diego, empresário de confiança do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues viajou à Espanha para fechar a contratação de Carlo Ancelotti. De acordo com informações do site ‘Relevo’, ele já havia acompanhado recentemente um jogo do Real Madrid contra o Arsenal, no Santiago Bernabéu.