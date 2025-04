América do México avalia a contratação de ex-Arsenal e Barcelona

Investida em nome de rodagem europeia depende de decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS)

O nome do atacante chileno Alexis Sánchez, de passagens por clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, voltou a soar pelos lados do continente americano. Porém, dessa vez, longe de seu país natal.

De acordo com o portal ‘En Cancha’, integrantes do América do México observam a chance de investir na chegada do avante de 36 anos. Principalmente, pela chance iminente do mesmo chegar sem custo de taxa de transferência.

O momento do jogador na Udinese (Itália) mostra que uma negociação para prolongar o contrato que vai até o próximo mês de junho soa como improvável. Seja pelo alto custo salarial diante dos desempenhos apresentados (11 jogos em toda a temporada 2024/2025) como pela visão do atual treinador da equipe, o austríaco Kosta Runjaic. Ao ponto do mesmo, em entrevista recente, deixar nítida a preferência por outros nomes para ocuparem o setor ofensivo da Udinese.

Combinação de fatores

Apesar do cenário favorável, o América ainda tem outra questão pendente antes de movimentos mais claros pela figura ex-Arsenal e Barcelona. Isso porque o clube aguarda uma definição do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) sobre a exclusão ou não do León visando o próximo Mundial de Clubes. Nesse sentido, as Águilas aparecem com uma remota possibilidade de “herdar” a vaga do compatriota mexicano em situação que motivaria a alta cúpula em fazer aplicações mais agressivas na próxima janela de transferências.

Esta é a segunda vez, no mês de abril, que se relaciona o nome de Alexis Sánchez a um clube da América Latina. Recentemente, seu nome esteve ligado a uma bombástica aquisição da Universidad de Chile, clube o qual ele seria torcedor desde os tempos de infância.