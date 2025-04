Vitória x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Vitória recebe o Grêmio neste domingo (27/4), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo coloca frente a frente times que estão posicionados na parte de baixo da tabela. Afinal, o Rubro-Negro entrou na rodada na 16ª posição, mais caiu para 17º após os jogos deste sábado, com cinco pontos. O Tricolor gaúcho é o penúltimo colocado, com quatro. Confira as principais informações do duelo.

A Voz do Esporte transmite a partir das 17h (de Brasília). A Jornada Esportiva terá o comando e a narração de Christopher Henrique.