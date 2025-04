Palmeiras x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Palmeiras, líder do Brasileirão, espera manter o ótimo momento. No começo da noite deste domingo (27), às 18h30, de Brasília, o Verdão encara o Bahia, no Allianz Parque, pela sexta rodada do Brasileirão. O Palmeiras chega embalado com sete vitórias seguidas, a primeira colocação no campeonato, com 13 pontos, além de 100% de aproveitamento na Libertadores. Por outro lado, o Tricolor baiano entrou na rodada em 13º e aós os jogos deste sábado, caiu para 16º lugar na tabela, com seis pontos. Mas lidera seu grupo na competição continental

A Voz do Esporte faráa cobertura desta partida. A transmissão começa às 17h (de Brasília), com o tradicional pré-jogo, sob o comando de João Delfino, que também estará na narração.