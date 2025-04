Paiva diz que Botafogo mereceu vitória mais ‘elástica’

Botafogo aplica 2 a 0 no Fluminense, e Renato Paiva resume: 'Merecíamos ter saído por mais de um gol ou mais do que dois'

Após a vitória do Botafogo sobre o Fluminense por 2 a 0 na noite deste sábado (26), o técnico Renato Paiva enalteceu tanto o feito alvinegro que afirmou que o Glorioso mereceu uma vitória mais “elástica”. Fato é que o Glorioso marcou os gols com Vitinho no primeiro tempo e Savarino na etapa complementar.

“Acho que mais uma vez jogamos para ter outro resultado, por méritos, mais elástico. No primeiro tempo, merecíamos ter saído por mais de um gol ou mais do que dois. Com todo respeito ao Fluminense, mas estou avaliando o que a minha equipe fez em termos ofensivos. E o que fez em termos defensivos porque o Fluminense nem sequer foi no gol no primeiro tempo”, comentou Renato Paiva.