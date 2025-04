Fortaleza, com não marcação de gol, se revolta com arbitragem: 'Vergonha'

Imagens mostram bola inteira dentro do gol, mas nem assim árbitro marcou para o Fortaleza contra o Sport na Ilha do Retiro

Todo mundo viu. Mas os árbitros, não. As imagens indicam que o gol do Fortaleza contra o Sport não apenas aconteceu, mas teve, inclusive, uma boa margem em relação à linha. Afinal, os vídeos mostram a bola inteira dentro do gol. Mas, ainda assim, o árbitro Matheus Delgado Candançan não marcou o 1 a 0 na partida deste sábado (26/4), válida pela sexta rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro. Ele não anotou o gol nem mesmo após a consulta ao VAR, a cargo de Rodolpho Toski Marques . A partida terminou em 0 a 0. O lance causou indignação e jogadores do clube cearense se manifestaram.

Em entrevista após a partida, Tinga protestou: