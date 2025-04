Flamengo joga futebol de Jesus e deixa Corinthians de quatro

O Flamengo precisou de 39 minutos para marcar três vezes e derrotar o Corinthians. Assim, assumiu a liderança do Brasileiro, após o tropeço do então líder Palmeiras. Foi nesse período que o Rubro-Negro construiu a vitória, que só foi ameaçada em uma única conclusão. Um chute de Carrillo, quando os cariocas já ganhavam por 1 a 0. O que irrita é que a equipe do Rio não consegue repetir a atuação de sonho – que o Maracanã testemunhou na bela tarde de domingo – em outras pelejas. Será preciso mostrar algo próximo na Argentina, diante do Central Córdoba, para evitar a eliminação precoce na Libertadores.

Grande atuação no primeiro tempo

O primeiro tempo do Flamengo lembrou os melhores momentos dos tempos de Jorge Jesus. Um gol logo aos quatro minutos, de Éverton Cebolinha, o domínio completo até os 20, uma breve tentativa de reação do Corinthians, com pancada de Carrillo e defesa de Rossi, e mais duas bolas na rede, com finalizações de Arrascaeta e Pedro, além de pelo menos outras três oportunidades evidentes desperdiçadas.