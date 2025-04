Filipe Luís e Orlando Ribeiro fazem duelo à parte em Flamengo x Corinthians

Técnico do Rubro-Negro busca recuperar estilo ofensivo, enquanto interino do Timão busca passar bastão para Dorival de forma tranquila

No comando do Flamengo desde outubro de 2024, Filipe Luís reencontra o time paulista pela terceira vez como treinador. Afinal, o treinador já enfrentou o Corinthians como técnico em duas ocasiões. Ele inda não perdeu para a equipe paulista. Entretanto, ambos os duelos aconteceram pela Copa do Brasil em 2024. Agora, Filipe encara o primeiro confronto com o time alvinegro pelo Brasileirão.

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (27), às 16h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Rubro-Negro vai receber o Timão em mais uma partida que promete tanto dentro quanto fora dos gramados. Além disso, o duelo vai proporcionar um duelo à parte entre os treinadores. Filipe Luís, que busca recuperação de seu estilo ofensivo, e Orlando Ribeiro, com missão passar o bastão de forma tranquila para Dorival Júnior.

Após a demissão de Tite, no fim de setembro do ano passado, Filipe Luís teve o Corinthians como primeiro desafio da carreira como técnico do time profissional do Flamengo. Desde lá, o jovem treinador passa ótima impressão aos torcedores rubro-negros. Filipinho, carinhosamente, já conquistou o título de campeão carioca, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.

Além disso, Filipe Luís obteve a segunda maior invencibilidade entre os treinadores do clube desde 2019, chegando a ficar 28 jogos sem perder. Seu sucesso no Flamengo inclusive o colocou como um nome cogitado pela CBF após a demissão de Dorival Júnior do cargo de treinador da Seleção Brasileira.

Orlando ‘3 pontos’ Ribeiro

Do outro lado, Orlando Ribeiro, técnico interino, assumiu o comando do Corinthians em um momento delicado, após a saída de Ramón Díaz. Ele ganhou destaque pela capacidade de manter a equipe competitiva. Na vitória contra o Racing pela Sul-Americana, o treinador apostou em uma formação equilibrada, com destaque para o atacante Ángel Romero, autor de dois gols. A atuação convincente na competição continental elevou a confiança do elenco.