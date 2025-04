Dudu fora do Cruzeiro? Pedrinho, dono da SAF, responde a torcedor com um gesto

Antes de partida contra o Vasco, pelo Brasileirão, no Parque do Sabiá. Pedro Lourenço é questionado sobre o jogador. Confira sua reação

O torcedor do Cruzeiro não perdeu a oportunidade e foi direto ao ponto com o dono da SAF celeste, o empresário Pedro Lourenço sobre a situação de Dudu. Isso ocorreu antes da bola rolar neste domingo (27/4), contra o Vasco, pela sexta rodada do Brasileirão, no Parque Sabiá, em Uberlândia. O dirigente respondeu ao questionamento de forma ambígua se Dudu, afastado do elenco após declarações polêmicas, seguirá ou não no clube.

Afinal, Pedrinho fez um gesto com as mãos dando a entender que Dudu deixará o Cruzeiro.