Dorival Júnior acompanha Corinthians no Maracanã antes de assumir comando

O novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior, já está acompanhando de perto seu futuro time. Afinal, o treinador está presente no Maracanã para assistir o jogo contra o Flamengo deste domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes do início da partida, Dorival foi até o vestiário alvinegro para cumprimentar jogadores e comissão técnica. A apresentação oficial do treinador à frente da equipe, porém, está prevista apenas para segunda-feira (28), após assinatura do contrato com vínculo até 2026.