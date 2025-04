Cássio fecha o gol e o Cruzeiro vence o Vasco

Cássio deu a volta por cima no Cruzeiro, após as muitas críticas que recebeu. Afinal, com suas grandes defesas neste domingo, 27/4, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, garantiu a suada vitória por 1 a 0 sobre o Vasco. O jogo foi pela 6ª rodada do Brasileirão e Christian fez o gol decisivo para a Raposa. Ao fim da partida, Cássio saiu aos prantos, lavando a alma das falhas das últimas partidas. Este jogo teve uma outra peculiaridade. Nenhum cartão, amarelo ou vermelho.

Para o Cruzeiro, o resultado foi excelente, levando o time aos dez pontos, na quarta colocação. Mas Vasco, por sua vez, tem motivos para lamentar. Embora não tenha feito grande partida, teve a maioria das chances claras. Assim, com o revés, ocupa apenas o 10º lugar, com sete pontos.