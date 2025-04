Benfica massacra o AVS e segue na briga pelo título português

Em casa, equipe abre quatro a zero no primeiro tempo, outros dois no segundo e agora torce por tropeço do Sporting / Crédito: Jogada 10

Com grande atuação no primeiro tempo e administrando a vitória no segundo, o Benfica goleou o Aves por 6 a 0, neste domingo (27), pela 31ª rodada do Campeonato Português. Com o resultado, a equipe lisboeta chegou aos 75 pontos, três a mais que o Sporting, que ainda jogará pela rodada. Os gols dos Encarnados foram de Tomás Araújo, Pavlidis, Amdouni, Akturkoglu, Belotti e Otamendi. O Benfica, afinal, volta a campo no próximo sábado (3), fora de casa, diante do Estoril. Já o AVS recebe o Boavista, em 5 de maio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 4 a 0 fora o baile Em resumo, só o Benfica jogou na primeira etapa. Com domínio absoluto sobre um adversário acuado e disposto apenas a perder pela menor diferença de gols possível, os Encarnados partiram para cima e os gols saíram naturalmente. O primeiro foi, em suma, de Tomás Araújo, aos oito minutos, pegando rebote após cabeçada de António Silva. Quinze minutos depois, Pavilidis, de pé direito, fez o segundo. Também com o pé direito, aos 26, Amdouni marcou o terceiro. Aos 40, Pavlidis, na direita, encontrou espaço para Akturkoglu empurrar a bola quase dentro do gol. Segundo Tempo Com o resultado em mãos, o Benfica voltou para a segunda etapa inegavelmente em ritmo mais lento. Ainda assim, com domínio total das ações, fez mais dois gols. Aos 28, Akturkoglu serviu Belotti, que desviou sem chances para o goleiro Ochoa. Dez minutos depois, por fim, em bela cabeçada, o zagueiro argentino campeão do mundo Otamendi finalizou a goleada. Jogos da 31ª rodada do Português Sexta-feira, 25 de abril



Famalicão 1 x 1 Braga

Santa Clara 2 x 0 Arouca

Gil Vicente 1 x 0 Farense Sábado, 26 de abril Estrela Amadora 2 x 0 Porto